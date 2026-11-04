Эмма Робертс в романтичном платье с цветочным принтом и роскошной шубе появилась на улицах Нью-Йорка

Эмма Робертс / © Getty Images

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Эмма Робертс продемонстрировала, как сочетать романтику с легкой винтажной драматичностью, когда появилась на улице в Нью-Йорке. Звезду застукали папарацци, когда она направлялась на интервью в шоу «Live with Kelly and Mark».

Основой образа Эммы стало нежное светлое платье с цветочным принтом от Monse из коллекции «Весна-лето 2027 года, которую актриса дополнила объёмной тёмно-оливковой шубой с длинным ворсом от Charlotte Simone. Такод Робертс выбрала культовые классические туфли от Jimmy Choo и несколько украшений.

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Эмма Робертс / © Getty Images

Контраст фактур и оттенков, выбранных актрисой, лишь подчеркнул женственность её наряда, а нежный принт придал ему особую утончённость. В результате получился романтичный образ — нежный, немного игривый и в то же время эффектный.

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Напомним, что в этом году 35-летняя звезда сериала «Американская история ужасов» вышла замуж за актёра Коди Джона в изысканном платье цвета слоновой кости, благодаря чему она выглядела в стиле винтаж. Создал этот изысканный образ для неё бренд Monique Lhuillier.

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