Эмма Стоун в кобальтовом костюме произвела фурор на Неделе моды

Эмма Стоун / © Getty Images

Реклама

37-летняя актриса Эмма Стоун посетила показ коллекции Louis Vuitton сезона весна-лето 2027, который состоялся в Париже в рамках Недели моды. Для выхода звезда выбрала эффектный образ от французского Модного дома и продемонстрировала также небольшое изменение своей традиционной стрижки.

Для показа Стоун выбрала кобальтовый комплект Louis Vuitton, состоящий из приталенного жакета и асимметричной мини-юбки. Жакет с акцентированными плечами и широкими лацканами имел глубокий V-образный вырез и подчеркивал силуэт актрисы.

Реклама

Эмма Стоун / © Getty Images

Образ Эмма дополнила серебряным колье-сотуаром, черной сумкой с золотистой фурнитурой и черными туфлями. Ее волосы были уложены в объемные кудри с пробором посередине. В прическе также заметны более светлые пряди и дополнительные слои, которые добавили волосам объема.

Реклама

Эмма Стоун / © Associated Press

Актриса стала одной из звездных гостей показа Louis Vuitton, которым французский бренд завершил Парижскую неделю моды.

Отметим, Неделя моды в Париже собрала много звездных гостей. Так, Джессика Альба в брюках-палаццо посетила показ Zimmermann, певица Дуа Липа в ярком костюме с перьями появилась на показе Chanel, а супермодель Хайди Клум вышла в свет в прозрачном латексном платье.

Новости партнеров