Эмма Стоун в наряде цвета сливочного масла и на шпильках вышла на красную дорожку
37-летняя актриса выбрала для своего появления на "Золотом глобусе" наряд от Модного дома Louis Vuitton, с которым сотрудничает на протяжении многих лет.
Эмма Стоун побывала на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Беверли-Хиллз.
На красную дорожку актриса вышла в наряде цвета сливочного масла от бренда Louis Vuitton, который создали для нее на заказ.
На ней был кроп-топ без рукавов и с большими вырезами по бокам, который обнажал ее плоский живот. Под ним был топ-лиф в тон. Верх Эмма скомбинировала с прямой юбкой макси, расшитой бахромой с блестками, и с желтыми босоножками на шпильках.
У Стоун была аккуратная прическа боб-каре, макияж в натуральных оттенках, молочный маникюр и бордовый педикюр. Лук она завершила кольцами на руках.
Напомним, Эмма Стоун в интересном обтягивающем платье с вышивкой кристаллами на линии бретелей появилась на премии Governors Awards.