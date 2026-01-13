Эмма Стоун в наряде цвета сливочного масла и на шпильках вышла на красную дорожку

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун побывала на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Беверли-Хиллз.

На красную дорожку актриса вышла в наряде цвета сливочного масла от бренда Louis Vuitton, который создали для нее на заказ.

На ней был кроп-топ без рукавов и с большими вырезами по бокам, который обнажал ее плоский живот. Под ним был топ-лиф в тон. Верх Эмма скомбинировала с прямой юбкой макси, расшитой бахромой с блестками, и с желтыми босоножками на шпильках.

У Стоун была аккуратная прическа боб-каре, макияж в натуральных оттенках, молочный маникюр и бордовый педикюр. Лук она завершила кольцами на руках.

Напомним, Эмма Стоун в интересном обтягивающем платье с вышивкой кристаллами на линии бретелей появилась на премии Governors Awards.