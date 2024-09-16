"Эмми-2024": кто получил престижную награду в этом году

В Лос-Анджелесе состоялась 76-я церемония вручения премии Primetime Emmy Awards. Она вручалась лучшим американским программам, которые выходили в прайм-тайм с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024 года.
Полный список победителей "Эмми-2024"
Лучший драматический сериал — "Сегун"
Лучший комедийный сериал — "Хитрости"
Лучший мини-сериал или антология — "Олененок"
Лучший актер в драматическом сериале — Хироюки Санада ("Сегун")
Лучшая актриса в драматическом сериале — Анна Саваи ("Сегун")
Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Билли Крудап ("Утреннее шоу")
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Элизабет Дебики ("Корона")
Лучший актер в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт ("Медведь")
Лучшая актриса в комедийном сериале — Джин Смарт ("Хитрости")
Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Эбон Мосс-Бахрах ("Медведь")
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Лайза Колон-Зайяс ("Медведь")
Лучший актер в мини-сериале, антологии или телефильме — Ричард Гадд ("Олененок")
Лучшая актриса в мини-сериале, антологии или телефильме — Джоди Фостер ("Настоящий детектив")
Лучший актер второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме — Ламорн Моррис ("Фарго")
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме — Джессика Ганнинг ("Олененок")
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