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"Эмми-2024": кто получил престижную награду в этом году

"Эмми-2024": кто получил престижную награду в этом году

Анна Саваи / Фото: Associated Press

В Лос-Анджелесе состоялась 76-я церемония вручения премии Primetime Emmy Awards. Она вручалась лучшим американским программам, которые выходили в прайм-тайм с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024 года.

Полный список победителей "Эмми-2024"

Лучший драматический сериал — "Сегун"

Лучший комедийный сериал — "Хитрости"

Лучший мини-сериал или антология — "Олененок"

Лучший актер в драматическом сериале — Хироюки Санада ("Сегун")

© Associated Press
Фото: Associated Press

Лучшая актриса в драматическом сериале — Анна Саваи ("Сегун")

© Associated Press
Фото: Associated Press

Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Билли Крудап ("Утреннее шоу")

© Associated Press
Фото: Associated Press

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Элизабет Дебики ("Корона")

© Associated Press
Фото: Associated Press

Лучший актер в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт ("Медведь")

© Associated Press
Фото: Associated Press

Лучшая актриса в комедийном сериале — Джин Смарт ("Хитрости")

© Associated Press
Фото: Associated Press

Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Эбон Мосс-Бахрах ("Медведь")

© Associated Press
Фото: Associated Press

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Лайза Колон-Зайяс ("Медведь")

© Associated Press
Фото: Associated Press

Лучший актер в мини-сериале, антологии или телефильме — Ричард Гадд ("Олененок")

© Associated Press
Фото: Associated Press

Лучшая актриса в мини-сериале, антологии или телефильме — Джоди Фостер ("Настоящий детектив")

© Associated Press
Фото: Associated Press

Лучший актер второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме — Ламорн Моррис ("Фарго")

© Associated Press
Фото: Associated Press

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме — Джессика Ганнинг ("Олененок")

© Associated Press
Фото: Associated Press

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