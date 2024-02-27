Ему бы сейчас было 80 лет: Ким Кардашьян показала архивное фото с отцом

Звезда реалити-шоу, бизнесвумен и инфлуэнсер - Ким Кардашьян – показала в Instagram фото из семейного архива. На нем она запечатлена в компании сестры Кортни и отца – Роберта Кардашьяна. Они вместе отдыхали на горнолыжном курорте.

Кортни, Роберт и Ким Кардашьян

"Даже не верится, что тебе сегодня исполнилось бы 80 лет. Если бы ты был здесь, мы бы вместе праздновали в Вейле и катались на лыжах! Я не могу кататься на лыжах, не думая о тебе. Я всегда буду помнить путешествия и воспоминания, которые ты создал для нас, и никогда не воспринимать эти моменты как само собой разумеющееся. Бог действительно благословил нас самым замечательным, заботливым, терпеливым, веселым, харизматичным, любящим и добрым отцом. Я так хочу, чтобы ты был здесь, чтобы встретиться со всеми нашими детьми и увидеть жизнь, которую мы создали, но я знаю, что ты каким-то образом за всем этим стоишь. Спасибо за то, что являетесь лучшим примером чистейшей любви", - написала под снимком Ким. Роберт умер в 2003 году в возрасте 59 лет от рака пищевода.

Напомним, ранее Ким Кардашьян выпустила низкокалорийный съедобный комплект нижнего белья. Ее бренд Skims представил новую коллекцию нижнего белья и одежды, приуроченную ко Дню святого Валентина.

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