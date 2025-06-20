Ему исполнилось 7 лет: Ева Лонгория опубликовала милые фото с сыном

Ева Лонгория / © Getty Images

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19 июня 2018 года у известной актрисы Евы Лонгории родился первенец, мальчик. Ребенка назвали Сантьяго Энрике. Его отцом является муж звезды — Хосе Антонио Бастон, мексиканский бизнесмен, за которого она вышла замуж в 2016 году.

В своем Instagram Ева поздравила сына с днем рождения — ему исполнилось 7 лет. На фото Лонгория позирует в обнимку с Сантьяго, в руках они держат воздушный шарик в форме цифры семь.

Ева Лонгория с сыном / © Instagram Евы Лонгории

Также актриса опубликовала милые фото с сыном, сделанные во время их совместного отдыха на пляже.

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Ева Лонгория с сыном / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория с сыном / © Instagram Евы Лонгории

«С днем рождения, Санти. Я тебя очень люблю», — написала Ева под фотографиями.

Ева Лонгория с сыном / © Instagram Евы Лонгории

Отметим, Сантьяго часто появляется в Instagram мамы, она часто публикует его фото. Ева называет сына своим главным вдохновением. Она берет его с собой на светские мероприятия, премьеры и показы. Мальчик даже был на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Ева рассказывала, что мальчик любит футбол и мультфильмы.

Ранее, напомним, Ева Лонгория инвестировала в мексиканский футбольный клуб Necaxa, один из старейших и самых легендарных футбольных клубов Мексики. И для большего продвижения и упоминания о команде в СМИ она снялась для мужского журнала GQ в гламурных спортивных образах.

Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images