Ему исполнилось 70: Деми Мур показала семейные фото с Брюсом Уиллисом и их дочерьми

Деми Мур и Брюс Уиллис – бывшие супруги. Они были одной из самых известных пар Голливуда в 90-х. Поженились в 1987 году в Лас-Вегасе через 4 месяца после знакомства. У них родились три дочери: Румер, Скаут и Таллулла. В 2000-м развелись, однако сохранили после этого отличные теплые и дружеские отношения – они поддерживали друг друга и воспитывали детей.

instagram.com/demimoore

После диагностирования у Брюса лобно-височной деменции Деми помогала ему и проводила с ним много времени. Поэтому неудивительно, что в день его 70-летия она опубликовала в своем Instagram серию семейных снимков с ним и их общими дочерьми.

instagram.com/demimoore

instagram.com/demimoore

instagram.com/demimoore

instagram.com/demimoore

На фото он позировал и со своей внучкой Луэттой, которую родила их старшая дочь Румер в апреле 2023 года.

instagram.com/demimoore

Ранее, напомним, свое 50-летие праздновала актриса Ева Лонгория. Она устроила вечеринку на яхте в Майами и показала в Сети, как это было.

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