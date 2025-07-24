Ему исполнилось 77: Дэвид Бекхэм показал архивные фото со своим отцом

Дэвид Бекхэм / © Getty Images

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50-летний известный спортсмен Дэвид Бекхэм поздравил в Instagram с днем рождения своего отца — Тэда Бекхэма, которому сегодня, 24 июля, исполнилось 77 лет.

Он опубликовал несколько их совместных фото. Отец и сын позировали в обнимку, с кубками, которые, по всей видимости, заработал экс-футболист, и во время игры в бильярд, где Дэвид еще совсем юный.

Дэвид Бекхэм с отцом Тэдом / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм с отцом Тэдом / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм с отцом Тэдом / © Instagram Дэвида Бекхэма

У Дэвида теплые отношения с родителями, ведь они активно поддерживали его футбольные амбиции с самого детства. Тэд был фанатом «Манчестер Юнайтед» и привил сыну любовь к футболу: он сам тренировал Дэвида в парке, водил на матчи и записал в футбольную школу. Однако их отношения не всегда были хорошими, так как отец будущего легендарного футболиста был очень требовательным. В 2005 году Тэд выпустил мемуары под названием David Beckham: My Son.

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Отметим, у спортсмена есть две родные сестры — старшая Линн и младшая Джоан. Обе живут в Великобритании, однако они не так публичны, как брат.

Ранее, напомним, Дэвид Бекхэм показывал редкие архивные фото с мамой в честь ее 76-летия.