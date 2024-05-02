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Ему сегодня 49: Виктория Бекхэм нежно поздравила мужа Дэвида с днем рождения

Ему сегодня 49: Виктория Бекхэм нежно поздравила мужа Дэвида с днем рождения

Виктория и Дэвид Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Британский футболист и супруг Виктории Бекхэм – Дэвид – сегодня празднует 49-летие.

Виктория по этому поводу опубликовала в Instagram несколько совместных фотографий с мужем и написала:

«С днем рождения, Дэвид. Мне нравится, что мы вместе стареем! Ты не сильно от меня отстаешь!!!! Ты наше все!!!! Самый лучший папа и муж, мы все тебя так сильно любим xxxxx @davidbeckham @brooklynpeltzbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven», - подписала кадры Викки.

(листайте фото вправо)

В прошлом месяце Виктория отпраздновала 50-летний юбилей. Ее муж также поздравлял ее публично. У Бекхэмов это традиция.

А позже папарацци сделали забавные кадры, как после ночи танцев на каблуках Дэвид выносит жену Викторию из клуба на руках.

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