Ему уже 11 месяцев: Хейли Бибер поделилась редким фото с сыном

Хейли Бибер / © Associated Press

Реклама

28-летняя американская модель, основательница бренда косметики Rhode — Хейли Бибер — поделилась в своем Instagram фотографией, на которой она запечатлена со своим сыном Джеком Блюзом.

Хейли Бибер с сыном Джеком / © Instagram Хейли Бибер

Девушка одета в белую майку и широкие джинсы, ее волосы распущены. На руках она держит мальчика со светлыми волосами. «Извините, но сегодня я много плачу, думая про то, что моему ребенку исполнится год через месяц», — написала Хейли.

Отметим, сын Хейли и Джастина Бибера — Джек Блюз — родился 22 августа 2024 года. Интересно, что первое имя ребенка «Джек» выбрано в честь отца Джастина Бибера — Джереми Джека, они продолжили традицию имен с инициалами JB. Второе имя «Блюз» — отсылка к музыкальной составляющей жизни Джастина.

Реклама

Хейли и Джастин Бибер / © Getty Images

Ранее, напомним, Хейли Бибер заметили в изумрудном наряде в Нью-Йорке. Звезда надела платье-бюстье в стиле двухтысячных, а на ее пальце было помолвочное кольцо Хейли от Solow & Co. — она опять надела его, сверкая огромным овальным бриллиантом.

Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер с мужем Джастином Бибером / © Getty Images