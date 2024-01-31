Ему уже 21: топ-модель Клаудия Шиффер показала взрослого сына

Звезда 90-х поздравила сына с днем рождения.
53-летняя супермодель 90-х – Клаудия Шиффер – опубликовала в своем Instagram серию снимков, на которых запечатлен ее сын Каспар. 30 января ему исполнился 21 год.
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"Моему сыну Каспару сегодня 21! Он самый милый, заботливый, озорной, умный, с чувством юмора, воспитанный и спортивный. Он побеждает всех нас в теннисе, крокете, нардах, шахматах, настольном теннисе, лыжах, бассейне и многом другом. Он идеальный английский джентльмен. Мама и папа гордятся тобой. Люблю тебя", - написала Клаудия.
К слову, у Шиффер и ее мужа – британского продюсера и кинорежиссера Мэттью Вона – трое детей: сын Каспар и дочери Клементина и Козима.
Напомним, ранее супермодель Клаудия Шиффер посетила премьеру фильма "Аргайл", режиссером которого стал ее супруг. Звезда пришла его поддержать, но также взяла с собой еще одного члена семьи - кота по имени Чип.
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