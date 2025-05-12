Ему уже 3 месяца: Жизель Бундхен впервые показала своего третьего ребенка

Жизель Бундхен / © Associated Press

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В феврале 2025-го 44-летняя бразильская супермодель — Жизель Бундхен — стала мамой в третий раз. Отцом ребенка является ее бойфренд — 35-летний инструктор по джиу-джитсу Хоаким Валенте. С мужчиной модель встречается с июня 2023 года.

До этого времени она его еще ни разу не показывала ребенка в Сети, однако в честь праздника — Дня матери — сделала исключение.

В своем Instagram Жизель опубликовала фото, на котором запечатлена со своим младшим сыном, одетым в комбинезон с надписью «Я люблю маму».

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© Жизель Бундхен/Instagram

«Быть матерью — это мой величайший дар, путешествие, которое смиряет меня, учит меня и наполняет меня благодарностью каждый день», — написала Бундхен под фото.

А также показала фото, на котором она запечатлена в обнимку с отцом ребенка и своими старшими двумя детьми.

© Жизель Бундхен/Instagram

Напомним, Жизель уже воспитывает двух детей — 15-летнего сына и 12-летнюю дочь от бывшего мужа, футболиста Тома Брэди. Для Хоакима Валенте ребенок стал первенцем.