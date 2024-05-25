Энди Макдауэлл в платье с пайетками и бисером вышла на красную дорожку

64-летняя звезда "Дня сурка" в блестящих нарядах появилась на Лазурном побережье.
Энди Макдауэлл посетила Каннский кинофестиваль. Она пришла на показ фильма "Самый ценный груз" (The Most Precious of Cargoes) режиссера Мишеля Хазанавичюса.
На красной дорожке Энди сияла в платье с серебряными и золотыми пайетками, а также с расклешенными рукавами, расшитыми цветочными мотивами из бисера. На рукавах были длинные ленты до пола, которые звезда показала фотографам.
Седые волосы Макдауэлл уложила в локоны и сделала макияж с розовой помадой. Она широко улыбалась фотографам и демонстрировала стройную фигуру.
К Энди на красной дорожке присоединилась ГХлен Миррен, одетая в элегантное фиолетовое платье со шлейфом и одним обнаженным плечом.
Напомним, Энди Макдауэлл на показ бренда Marc Cain пришла в легком платье миди с рукавами в три четверти с ярким принтом.
Читайте также: