Энди Макдауэлл в платье с пайетками и бисером вышла на красную дорожку

Энди Макдауэлл посетила Каннский кинофестиваль. Она пришла на показ фильма "Самый ценный груз" (The Most Precious of Cargoes) режиссера Мишеля Хазанавичюса.

Энди Макдавелл / Фото: Getty Images

На красной дорожке Энди сияла в платье с серебряными и золотыми пайетками, а также с расклешенными рукавами, расшитыми цветочными мотивами из бисера. На рукавах были длинные ленты до пола, которые звезда показала фотографам.

Энди Макдавелл / Фото: Getty Images

Седые волосы Макдауэлл уложила в локоны и сделала макияж с розовой помадой. Она широко улыбалась фотографам и демонстрировала стройную фигуру.

Энди Макдавелл / Фото: Getty Images

К Энди на красной дорожке присоединилась ГХлен Миррен, одетая в элегантное фиолетовое платье со шлейфом и одним обнаженным плечом.

Напомним, Энди Макдауэлл на показ бренда Marc Cain пришла в легком платье миди с рукавами в три четверти с ярким принтом.

