Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип сияли вместе на первом пресс-мероприятии к фильму "Дьявол носит Prada 2"

Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип / © Getty Images

Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип просто сияли, когда появились на публике и это их совместное появление — один из самых ожидаемых промотуров года, поэтому звезды приготовились и подобрали особенно стильные образы, в которых выглядели роскошно.

Энн сначала вышла на публику в образе от Schiaparelli, который включал длинную юбку с бахромой и жакет, украшенный поясом с золотой пряжкой. Этот лук актриса дополнила туфлями от этого же бренда и очками.

Мерил для мероприятия выбрала красный костюм со штанами и жакетом, который носила в сочетании с красной шелковой блузкой, украшенной большим воротником-бантом. На глазах у актрисы также были очки, а в ушах золотые серьги-кольца.

Также актрисы вместе появились снова на публике и продемонстрировали новые образы. Энн была в ромпере с пайетками от Stella McCartney из коллекции осень-зима 2026, который имел длинные рукава, и дополнила его коричневыми ботфортами.

Мерил же выбрала темно-синее платье от Schiaparelli с оригинальными пуговицами и широким поясом.

Напомним, что премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» состоится уже 30 апреля этого года, то есть через 20 лет после премьеры первой части, которая собрала невероятные 326 миллионов долларов в прокате во всем мире и принесла Мерил Стрип номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль. Съемки фильма проходили преимущественно в Нью-Йорке и ожидается, что в продолжении мы снова увидим любимых актеров: Мерил Стрип, Эмили Блант, Стэнли Туччи и Энн Хэтэуэй.

Показы фильма будут проводиться и в Украине, поэтому одна из презентаций «Дьявол носит Prada 2», состоялась в рамках Ukrainian Fashion Week в Художественном арсенале в Киеве. Мероприятие посетило много украинских знаменитостей.