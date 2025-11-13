- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 79
- Время на прочтение
- 2 мин
Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип возвращаются спустя 20 лет: опубликован первый тизер "Дьявол носит Prada 2"
Премьера фильма состоится 1 мая 2026 года.
После нескольких месяцев съемок, создатели фильма «Дьявол носит Prada 2» наконец-то опубликовали первый тизер. В коротком видео зрителям показали двух легенд фильма — Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип, которые вернутся к своим ролям.
Однако начинается тизер с пары ярко-красных туфель Valentino Rockstud, в которых эффектно и уверено идет по офису Мэрил Стрип. Также зрителям показывают кадры подготовки к показу мод.
Затем героиня Мэрил — Миранда Пристли — входит в лифт, где сталкивается с Энн Хэтэуэй, которая играет героиню по имени Энди Сакс.
«Долго же ты!» — сказала Миранда Энди.
Трейлер воспроизводит сцену из первого фильма 2006 года, в которой Пристли впервые появляется. Тогда она тоже была в красных туфлях, но от Alaïa. Однако в том случаи лифт все быстро освободили, чтобы она могла подняться одна, а в этот раз к ней не побоялась зайти бывшая помощница.
Напомним, что картина выйдет в 2026 году, то есть через 20 лет после премьеры первой части, которая собрала внушительные 326 миллионов долларов в прокате по всему миру и принесла Мерил Стрип номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль. К своим ролям вернутся также Эмили Блант и Стэнли Туччи.
Как и сериал «Секс в большом городе», фильм «Дьявол носит Prada» снимали частично на улице, поэтому Хэтэуэй на протяжении длительного времени попадала под прицел папарацци и демонстрировала разные образы.