Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип возвращаются спустя 20 лет: опубликован первый тизер "Дьявол носит Prada 2"

«Дьявол носит Prada 2

После нескольких месяцев съемок, создатели фильма «Дьявол носит Prada 2» наконец-то опубликовали первый тизер. В коротком видео зрителям показали двух легенд фильма — Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип, которые вернутся к своим ролям.

Однако начинается тизер с пары ярко-красных туфель Valentino Rockstud, в которых эффектно и уверено идет по офису Мэрил Стрип. Также зрителям показывают кадры подготовки к показу мод.

Кадр с тизера «Дьявол носит Prada 2»

Затем героиня Мэрил — Миранда Пристли — входит в лифт, где сталкивается с Энн Хэтэуэй, которая играет героиню по имени Энди Сакс.

«Долго же ты!» — сказала Миранда Энди.

Трейлер воспроизводит сцену из первого фильма 2006 года, в которой Пристли впервые появляется. Тогда она тоже была в красных туфлях, но от Alaïa. Однако в том случаи лифт все быстро освободили, чтобы она могла подняться одна, а в этот раз к ней не побоялась зайти бывшая помощница.

Кадр с тизера «Дьявол носит Prada 2»

Кадр с тизера «Дьявол носит Prada 2»

Напомним, что картина выйдет в 2026 году, то есть через 20 лет после премьеры первой части, которая собрала внушительные 326 миллионов долларов в прокате по всему миру и принесла Мерил Стрип номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль. К своим ролям вернутся также Эмили Блант и Стэнли Туччи.

Как и сериал «Секс в большом городе», фильм «Дьявол носит Prada» снимали частично на улице, поэтому Хэтэуэй на протяжении длительного времени попадала под прицел папарацци и демонстрировала разные образы.