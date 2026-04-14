ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
48
Время на прочтение
1 мин

Энн Хэтэуэй на высоких платформах и в черном мини подловили папарацци

Она выбрала Total Black для вечернего выхода.

Автор публикации
Юлия Каранковская
Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Голливудская звезда Энн Хэтэуэй попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, куда прилетела для продвижения своего нового фильма «Мать Мария». Актрису сфотографировали в престижном районе города, когда она в сопровождении охраны выходила из авто.

Энн надела черное мини-платье от бренда Coperni с асимметричным подолом, свободным кроем и разными рукавами — одним коротким, а другим в виде кейпа. Этот вечерний наряд актриса также дополнила популярной обувью на платформах от Versace, которые очень узнаваемы благодаря своему дизайну с тремя ремешками, и украшениями от Bvlgari.

В этом платье Энн появилась на публике после того, как презентовала фильм в кинотеатре.

Напомним, что на премьере она появилась в креативном платье от бренда Lever Couture, который основала дизайнер-украинкаЛеся Верлингьери из Одессы.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
48
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie