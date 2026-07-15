Энн Хэтэуэй надела изысканное платье от Prada на премьеру фильма "Одиссея" в Нью-Йорке

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Реклама

43-летняя актриса Энн Хэтэуэй объявила месяц назад, что они с мужем, Адамом Шульманом, ждут третьего ребенка. С тех пор звезда демонстрирует свой беременный живот в ходе промокампании нового фильма «Одиссея».

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Наряды актрисы всегда соответствуют случаю — изысканные, удобные, и в них она напоминает настоящую богиню. Во время мероприятия в Нью-Йорке Геттвей надела эксклюзивное платье от Prada с гламурным галтером, украшенным камнями, и длинной свободной юбкой с плиссировкой.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Актриса дополнила образ босоножками от Aquazzura и роскошными украшениями от легендарного ювелирного бренда Bvlgari. Прическа актрисы была высокой и изысканной, а также прекрасно подходила к образу Энн.

Реклама

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Во время участия в шоу Late Night with Seth Meyers Энн призналась, что они с мужем были очень шокированы, когда узнали о третьей беременности.

«Это невероятно. Мы, конечно, знали, что делаем, но были настолько потрясены, что это сработало», — сказала она ведущему. «Мы знали, действительно знали, но всё равно были очень удивлены, что всё сложилось именно так», — продолжила Энн, добавив, что они называют этого ребёнка своим «решающим броском на последних секундах».

Энн Хэтэуэй во время интервью / © Getty Images

Энн и ее муж, с которым она в браке уже 14 лет, также воспитывают двух сыновей — 10-летнего Джонатана и 6-летнего Джека. Пока актриса не сообщила пол третьего ребенка.

Новости партнеров