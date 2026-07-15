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Энн Хэтэуэй надела изысканное платье от Prada на премьеру фильма "Одиссея" в Нью-Йорке
Актриса сияла не только благодаря изысканности своего красивого платья, но и от счастья.
43-летняя актриса Энн Хэтэуэй объявила месяц назад, что они с мужем, Адамом Шульманом, ждут третьего ребенка. С тех пор звезда демонстрирует свой беременный живот в ходе промокампании нового фильма «Одиссея».
Наряды актрисы всегда соответствуют случаю — изысканные, удобные, и в них она напоминает настоящую богиню. Во время мероприятия в Нью-Йорке Геттвей надела эксклюзивное платье от Prada с гламурным галтером, украшенным камнями, и длинной свободной юбкой с плиссировкой.
Актриса дополнила образ босоножками от Aquazzura и роскошными украшениями от легендарного ювелирного бренда Bvlgari. Прическа актрисы была высокой и изысканной, а также прекрасно подходила к образу Энн.
Во время участия в шоу Late Night with Seth Meyers Энн призналась, что они с мужем были очень шокированы, когда узнали о третьей беременности.
«Это невероятно. Мы, конечно, знали, что делаем, но были настолько потрясены, что это сработало», — сказала она ведущему. «Мы знали, действительно знали, но всё равно были очень удивлены, что всё сложилось именно так», — продолжила Энн, добавив, что они называют этого ребёнка своим «решающим броском на последних секундах».
Энн и ее муж, с которым она в браке уже 14 лет, также воспитывают двух сыновей — 10-летнего Джонатана и 6-летнего Джека. Пока актриса не сообщила пол третьего ребенка.