Энн Хэтэуэй ошеломила классическим легким платьем, которое открывало одно ее плечо
Это был один из тех случаев, который продемонстрировал, насколько подходят актрисе лаконичные, но в то же время интересные дизайны.
Энн Хэтэуэй появилась на церемонии вручения премии Breakthrough Prize в Санта-Монике — мероприятии, которое часто называют «Оскаром науки». Актриса предстала перед камерами в черном изысканном платье, которое сочетало в себе вневременную элегантность, сдержанность и современность.
Она выбрала наряд от бренда Ralph Lauren с расслабленным драпированным силуэтом. Особый акцент в дизайне платья был сделан на асимметричном верхе, который благодаря одному рукаву-накидке и второму абсолютно открытому плечу делал образ очень интересным и необычным.
Драпировка в верхней части платья сочеталась с разрезом на юбке, который открывал ногу звезды и ее черные босоножки от бренда Aquazzura. Все остальные аксессуары в образе Энн — драгоценности и сумка — были от Bvlgari.
Подбирала для нее этот образ стилист Эрин Уолш.
Напомним, что сейчас актриса очень много работает и кроме красных дорожек также активно посещает различные мероприятия для продвижения своих проектов, в частности двух фильмов «Мать Мария» и «Дьявол носит Prada 2».