Андрей и Татьяна Данилевич

Украинский ведущий и журналист Андрей Данилевич и его жена — дизайнер интерьеров Татьяна — посетили премьеру фильма «Дьявол носит Прада 2» в Киеве. Супруги были единственными украинцами, которым посчастливилось пройти кастинг и сняться в массовке сиквела, поэтому на мероприятии они поделились впечатлениями от съемок с голливудскими актрисами.

Андрей и Татьяна Данилевич/Фото Maksim Lisovoi

Журналист рассказал что в одной из сцен, которую снимали в ресторане в Милане, сначала их посадили за столик, где место, по их мнению, было «не очень».

«Потом нас пересадили к помощнику режиссера, который сидел с ноутбуком, и я говорю: „Ну это точно будет не в кадре“. Потом нас подняли и поставили в центр. Всех рассадили, я говорю: „Ну не знаю, или пан или промазал, или нас сейчас выведут. Потом подошел режиссер Дэвид Френкель с помощником и сказал, что мы будем играть пару, которая входит на территорию ресторана. Рядом сидела Донателла Версачи. В этой сцене Энн Хэтэуэй вбегает в ресторан, а нас провожает официант за столик», — поделился Андрей.

Андрей и Татьяна Данилевич/Фото Maksim Lisovoi

Пара также рассказала об интересных моментах с голливудскими актрисами со съемочной площадки.

«Энн Хэтэуэй, как все девушки делают, подтягивала вот так колготки. Она очень милая, очень смешная, очень интересная. Эмили Блант более строгая», — сказали супруги Данилевич.

А еще ведущий вспомнил, как Эмили Блант выругалась во время съемок.

«Она (Эмили Блант, — прим.ред.) даже ругалась. Это было очень смешно, потому что в одной из сцен у нее был диалог с Энн Хэтэуэй, она что-то запнулась, забыла и сказала „Cazzo!“ — кто знает итальянский, это очень грубый мат. Все итальянцы начали смеяться и аплодировать. Я так понимаю для них это был какой-то комплимент, потому что голливудская звезда выругалась на итальянском языке», — рассказал Андрей Данилевич.

Напомним, сегодня, 30 апреля, фильм «Дьявол носит Прада 2» вышел в украинский прокат.

