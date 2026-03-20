Энн Хэтэуэй показала, как ей сделали «подтяжку» лица перед «Оскаром»

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

43-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй опубликовала в своем Instagram закулисным видео подготовки к одному из самых ожидаемых событий в мире кино. Звезду на «Оскар» собирали несколько человек — визажист, несколько стилистов по волосам, а также мастер, который ей делал маникюр.

Особый интерес у зрителей вызвал небольшой бьюти-лайфхак для «подтянутого» лица от парикмахера актрисы. Он заплел актрисе две тонкие косички на висках, натянул их и закрепил на затылке, что создало эффект лифтинга без каких-либо инвазивных процедур. «Мой секрет. И вы выглядите намного более выспавшейся», — пошутила Хэтэуэй.

Энн Хэтэуэй заплели две косички у висков / © Инстаграм Энн Хэтэуэй

Напомним, на красную дорожку «Оскара» Энн Хэтэуэй вышла в платье без бретелей с цветочным принтом от Valentino из кутюрной коллекции сезона весна-лето 2026. Наряд дополнял широкий пояс на талии и высокие черные перчатки и шлейф сзади.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Однако многих пользователей Сети больше всего привлекло «новое» лицо Хэтэуэй. Некоторые обвинили ее в злоупотреблении инъекциями ботокса. Однако часть поклонников, напротив, встала на защиту актрисы, отметив, что подобный эффект вполне может быть результатом грамотного макияжа, освещения и тех самых бьюти-приемов, которые продемонстрировали в видео.