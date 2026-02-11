Энн Хэтэуэй пришла на показ мод в платье с голой спиной, и это привлекло внимание

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй посетила показ американского бренда Ralph Lauren, который представил коллекцию осень-зима 2026 в рамках Недели моды. Актриса выбрала для своего появления на публике довольно смелый образ и продемонстрировала, что не боится ни экспериментировать со стилем ни рисковать.

Она надела длинное черное платье, конечно же, от Ralph Lauren, но из прошлой коллекции осень-зима 2025. Наряд выделяется высоким воротником-халтером и полностью открытой спиной.

Платье было пошито из диагональных полосок и имело американскую пройму. Также наряд был немного прозрачным, поэтому было заметно нижнее белье.

Особый драматизм платью Энн придавал длинный шлейф, который тянулся за ней, а также глубокий вырез на спине, который доходил до поясницы. Однако актриса не ограничилась только платьем — Хэтэуэй дополнила образ шубой и украшениями.

Это был первый выход актрисы на публику после того, как ее видели в Италии на прощании с другом Валентино Гаравани, который ушел из жизни в возрасте 93 лет.