ТСН в социальных сетях

Энн Хэтэуэй пришла на презентацию "Дьявол носит Prada 2" в топе с интересными рукавами

Звезда фильма решила удивить выбором наряда и кажется у нее это получилось.

Юлия Каранковская
Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Актеры фильма «Дьявол носит Prada» начали промотур посвященный продолжению этой культовой экранизации, которая выйдет на экраны через 20 лет после релиза оригинального фильма. К главным ролям снова вернутся актрисы Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип, которые уже отправились в Сеул, где состоялась одна из пресс-конференций к фильму.

Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Но если Стрип вышла на публику в элегантном красном костюме с жакетом и брюками от Prada, то Хэтэуэй выбрала образ от бренда Vaquera из коллекции весна-лето 2026.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Топ имел открытые плечи, спину и корсет, который плотно сидел на талии, а также очень пышные рукава со складками, что делало этот наряд действительно оригинальным.

Энн сочетала топ с черными кожаными брюками с карманами спереди и оригинальными туфлями. Волосы актриса собрала в высокую прическу и дополнила лук украшениями от бренда Bvlgari.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Напомним, что премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» состоится уже 30 апреля этого года, то есть через 20 лет после премьеры первой части. Съемки фильма проходили преимущественно в Нью-Йорке и ожидается, что в продолжении, кроме Хэтэуэй, мы снова увидим любимых актеров: Мерил Стрип, Эмили Блант и Стэнли Туччи.

Образы актрисы Энн Хэтэуэй (19 фото)

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

