Энн Хэтэуэй пришла на презентацию "Дьявол носит Prada 2" в топе с интересными рукавами

Актеры фильма «Дьявол носит Prada» начали промотур посвященный продолжению этой культовой экранизации, которая выйдет на экраны через 20 лет после релиза оригинального фильма. К главным ролям снова вернутся актрисы Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип, которые уже отправились в Сеул, где состоялась одна из пресс-конференций к фильму.

Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Но если Стрип вышла на публику в элегантном красном костюме с жакетом и брюками от Prada, то Хэтэуэй выбрала образ от бренда Vaquera из коллекции весна-лето 2026.

Топ имел открытые плечи, спину и корсет, который плотно сидел на талии, а также очень пышные рукава со складками, что делало этот наряд действительно оригинальным.

Энн сочетала топ с черными кожаными брюками с карманами спереди и оригинальными туфлями. Волосы актриса собрала в высокую прическу и дополнила лук украшениями от бренда Bvlgari.

Напомним, что премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» состоится уже 30 апреля этого года, то есть через 20 лет после премьеры первой части. Съемки фильма проходили преимущественно в Нью-Йорке и ожидается, что в продолжении, кроме Хэтэуэй, мы снова увидим любимых актеров: Мерил Стрип, Эмили Блант и Стэнли Туччи.