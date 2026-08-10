Энн Хэтэуэй продемонстрировала свой самый смелый образ, обнажив беременный живот

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

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43-летняя Энн Хэтэуэй в июне объявила, что она и её супруг, 45-летний Адам Шульман, ждут третьего ребёнка. Актриса находится на последних неделях беременности и с гордостью продемонстрирует свой живот на красных дорожках.

Стиль Энн не похож на стереотипные образы беременных, ведь актриса отказалась от платьев для беременных в пользу образов, привлекающих внимание. Один из таких луков она продемонстрировала во время премьеры фильма «Конец Оук- Стрит» в США, когда вышла на публику в светло-голубом топе с высоким воротником и выразительным архитектурным силуэтом от Prabal Gurung, который был резко укорочен спереди, чтобы обнажить живот, а сзади он спускался до пола и имел длинный шлейф.

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Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Особенно эффектной деталью образа была ярко-красная подкладка, которая была заметна при каждом движении, а также она гармонично сочеталась с красными туфлями на каблуках.

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Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Вместо брюк или юбки Гетвей надела топ с широкими синими джинсами с очень низкой талией. Шика и гламура образу придавали украшения от Bulgari, которые украшали её руки и уши, а также яркий макияж с красной помадой на губах.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

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