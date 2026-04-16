Энн Хэтэуэй сходила на интервью в платье, которое в 90-х рекламировала Наоми Кэмпбелл

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Реклама

Актриса появилась на «Позднем шоу со Стивеном Колбертом» в наряде, который мог бы выставляться в музее — винтажном платье от бренда Versace из осенней коллекции 1991 года.

Это появление на публике стало частью рекламных мероприятий связанных с будущими проектами Хэтэуэй, ведь с ее участием выходят такие фильмы как «Мать Мария» и «Дьявол носит Prada 2» и выбор платья был действительно удачным, ведь привлек внимание мира к Энн.

Это маленькое черное платье с декольте в форме сердца, длинными рукавами и большими золотыми пуговицами создано модельером Джанни Версаче. Энн носила его в сочетании с туфлями на высокой платформе и ремешками, в которых была неоднократно запечатлена уже на этой неделе.

Реклама

Такое же платье носила на подиуме легендарная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл, а коллекцию итальянского дизайнера, в которой платье было представлено, многие считают одной из лучших в истории бренда.