Энн Хэтэуэй сияла на премьере "Дьявол носит Prada 2" в платье от-кутюр, и это был один из лучших ее луков

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

В Нью-Йорке состоялась долгожданная мировая премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» и Энн Хэтэуэй выбрала для появления на ней яркий и изысканный наряд от-кутюр, который сочетал в себе голливудский гламур и любовь актрисы к продуманным образам.

Энн вышла на красную дорожку в красном платье от Модного дома Louis Vuitton, которое без сомнений стало одним из лучших ее нарядов в промокампании к фильму.

Это платье, разработанное креативным директором бренда Николя Гескьером, было длины миди и имело объемную структурированную юбку со складками и приталенный верх-корсет с «чашечками» на лифе, очерченный четкий силуэт которого добавлял немного дораматизма.

Бретельки в платье отсутствуют, но это только сыграло на пользу образу, ведь плечи у Энн были открытыми и это акцентировало внимание на них и подчеркнуло изящество актрисы.

Хэтэуэй дополнила платье босоножками на платформе и с широким каблуком и ремешками, которые тоже были от Louis Vuitton, а также украшениями от культового ювелирного бренда Bvlgari.

Энн Хэтэуэй и ее коллеги по фильму «Дьявол носит Prada 2»: Мерил Стрип, Эмили Блант, Стэнли Туччи / © Associated Press

Напомним, что премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» состоится через 20 лет после выхода в прокат первой части. Съемки фильма проходили преимущественно в Нью-Йорке.