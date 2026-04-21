- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 388
- Время на прочтение
- 1 мин
Энн Хэтэуэй сияла на премьере "Дьявол носит Prada 2" в платье от-кутюр, и это был один из лучших ее луков
Актриса ошеломила изысканным монохромным нарядом, который привлек все взгляды публики.
В Нью-Йорке состоялась долгожданная мировая премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» и Энн Хэтэуэй выбрала для появления на ней яркий и изысканный наряд от-кутюр, который сочетал в себе голливудский гламур и любовь актрисы к продуманным образам.
Энн вышла на красную дорожку в красном платье от Модного дома Louis Vuitton, которое без сомнений стало одним из лучших ее нарядов в промокампании к фильму.
Это платье, разработанное креативным директором бренда Николя Гескьером, было длины миди и имело объемную структурированную юбку со складками и приталенный верх-корсет с «чашечками» на лифе, очерченный четкий силуэт которого добавлял немного дораматизма.
Бретельки в платье отсутствуют, но это только сыграло на пользу образу, ведь плечи у Энн были открытыми и это акцентировало внимание на них и подчеркнуло изящество актрисы.
Хэтэуэй дополнила платье босоножками на платформе и с широким каблуком и ремешками, которые тоже были от Louis Vuitton, а также украшениями от культового ювелирного бренда Bvlgari.
Напомним, что премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» состоится через 20 лет после выхода в прокат первой части. Съемки фильма проходили преимущественно в Нью-Йорке.