Энн Хэтэуэй соединила яркие кроссовки с принтом и легкое платье, и этот стиль мы увидим еще не раз

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

В рамках промотура к фильму «Дьявол носит Prada 2» актриса Энн Хэтэуэй очень активно появляется на публике и соответственно меняет образы, которые для нее подбирает стилист Эрин Уолш. Но один из нарядов Энн выбивался из ее привычного гламурного стиля, а больше напоминало удобный лук на каждый день.

Вместо узнаваемых элегантных каблуков она выбрала удобную модель — кроссовки Adidas Tokyo с ярким зебровым принтом и черными шнурками. Однако выбор такой модели явно не был случайностью, ведь животный принт — один из главных трендов весны 2026 года и Хэтэуэй, конечно, это знала.

Она также надела платье без рукавов шоколадного оттенка интересного кроя с высокой горловиной, накладными карманами и прозрачной вставкой на юбке. Ансамбль дополняли солнцезащитные очки Bvlgari и классическая черная сумка Hermès Birkin, которую она украсила знаменитым коньком Hermes Rodeo.