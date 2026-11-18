Энн Хэтэуэй / © Associated Press

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Энн Хэтэуэй запечатлели во время прогулки по Нью-Йорку с младенцем. На фотографиях, опубликованных TMZ, актриса несла ребенка в переноске на груди, улыбалась и разговаривала с подругой. Это первое появление Хэтэуэй с малышом на публике.

Актриса пока не объявила публично о рождении третьего ребенка. Имя и пол малыша неизвестны. Вместе с мужем, кинопродюсером Адамом Шульманом, актриса уже воспитывает двух сыновей — Джонатана и Джека.

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Напомним, о третьей беременности Энн рассказала в июне в Instagram. Она опубликовала видео, в котором появилась в молочной юбке и укороченном топе и продемонстрировала округлившийся живот. Ролик актриса подписала словами «Малыш, я твоя» («Baby, I’m yours»).

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Через два месяца Хэтэуэй появилась на красной дорожке премьеры фильма «The End of Oak Street» в джинсах с низкой посадкой и свободном топе. Затем она поделилась видео о подготовке к премьере и пошутила в подписи: «Накладные волосы, настоящий живот».

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

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