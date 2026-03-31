Энн Хэтэуэй тонко намекнула на фильм "Дьявол носит Prada" лишь одним акцентом лука

Энн Хэтэуэй начала престур к фильму «Дьявол носит Prada 2» и забавно намекнула на первый фильм лишь одной деталью — принтом на своей футболке.

Актриса опубликовала в Instagram видео, в котором была одета в черную футболку оверсайз на которой изображен большой голубой квадрат и надпись CERÚLEO DWP2-010526 («ceruleo» — итальянское слово, означающее «голубой»).

Эта футболка является отсылкой к культовому моменту из оригинального фильма 2006 года, в котором главный редактор журнала Runway Миранда Пристли, которую играет Мерил Стрип, упрекнула свою новую ассистентку Энди (Хэтэуэй) за то, что она надела голубой свитер, не зная истории этого изделия.

«Ты думаешь, что это тебя не касается? Ты открываешь шкаф и выбираешь, не знаю, тот бесформенный синий свитер, например, потому что хочешь показать миру, что ты слишком серьёзно к себе относишься, чтобы задумываться о том, что надеть. Но ты не знаешь, что этот свитер не просто синий. Это не бирюзовый. Не лазурный. Это на самом деле церулеан. И ты также беспечно не осознаёшь, что в 2002 году Оскар де ла Рента создал коллекцию церулеановых платьев. А потом, кажется, Ив Сен-Лоран показал церулеановые военные жакеты […] А затем церулеан быстро появился в коллекциях восьми разных дизайнеров. А дальше он попал в универмаги, а потом скатился в какой-то унылый, повседневный отдел, где ты, без сомнения, вытащила его из корзины со скидками. Однако этот синий цвет — это миллионы долларов и бесчисленное количество рабочих мест. И даже немного смешно, как ты думаешь, что сделала выбор, который освобождает тебя от индустрии моды, тогда как на самом деле ты носишь свитер, который был выбран для тебя людьми в этой комнате из кучи „вещей“», — говорит персонаж Мерил и таким образом объясняет так называемый «эффект утечки».

Еще один намек на голубой свитер состоялся, когда актриса поделилась видео в TikTok, которое воспроизводило начало первой части фильма 2006 года.