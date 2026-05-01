Энн Хэтэуэй в черном архитектурном топе от известного бренда заметили на вечеринке
Голливудская звезда пришла поддержать коллегу и подругу на особом мероприятии.
Энн Хэтэуэй посетила особую вечеринку в Нью-Йорке посвященную выходу книги ее стилиста Эрин Уолш «Искусство преднамеренного одевания», которая состоялась в баре The Portrait. Во время мероприятия женщины сфотографировались вместе и Энн снова выглядела потрясающе в стильном ансамбле.
Актриса надела черный архитектурный топ от Stella McCartney с декольте и складками, который сочетала с интересными брюками, украшенными кнопками по бокам. Образ Хэтэуэй также дополняли украшения от Bvlgari и сумка бренда Aspinal of London, которую также часто можно увидеть в образах известных королевских особ.
Также с Энн сфотографировалась с виновницей события Эрин Уолш, которая предстала в гламурном персиковом платье с перьями, и дизайнером Стеллой Маккартни, которая создала топ Хэтэуэй.
Ранее Стеллу Маккартни заметили на красной дорожке с моделью Карли Клосс, которая также выбрала платье ее дизайна.