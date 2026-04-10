Энн Хэтэуэй в фактурном платье с рюшами сияла на презентации "Дьявол носит Prada 2"

Актриса напоминала фею, когда вышла на сцену в Шанхае, чтобы презентовать вторую часть культового фильма.

Юлия Каранковская
Энн Хэтэуэй была одета в фактурный «пушистый» наряд от бренда Susan Fang — платье миди, полностью декорированное маленькими рюшами. Этот наряд казался слишком девичьим, романтичным и даже чрезмерным для мероприятия. Однако актриса просто сияла в этом платье.

Платье было А-силуэта, имело декольте, тонкие бретельки с декором-бусины, а фатин, которым украшен наряд, сочетал нежные розовые, белые и голубые оттенки. Хэтэуэй сочетала его с прозрачными туфлями на каблуках и бриллиантовыми украшениями от Bvlgari.

Конечно посетила презентацию и Мерил Стрип, однако надела для нее кардинально иное платье — ее наряд был от Saint Laurent и пошит в виде платья-плаща. Наряд имел длинные рукава, высокий воротник-стойку, карманы и скрытые застежки.

Мерил подчеркнула талию черным поясом-лентой, а также добавила роскошный акцент — брошь в виде цветка, которая невероятно сияла в свете фотокамер.

Премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» состоится через 20 лет после премьеры первой части. Съемки фильма проводились преимущественно в Нью-Йорке и ожидается, что в продолжении мы снова увидим любимых актеров, в частности Эмили Блант и Стэнли Туччи. Также к касту присоединилась Симон Эшли из «Бриджертонов».

