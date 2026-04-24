Энн Хэтэуэй в платье с прозрачными деталями пришла на показ фильма "Мать Мария"

Ее выбор одежды идеально соответствовал эстетике фильма, который она презентовала.

Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Апрель оказался очень насыщенным для актрисы Энн Хэтэуэй, ведь у нее совпало два промотура к фильмам «Мать Мария» и «Дьявол носит Prada 2», поэтому почти каждый день звезда выходит на красные дорожки, посещает премьеры и интервью и другие мероприятия, чтобы привлекать внимание к своей работе.

На специальном показе фильма «Мать Мария» в лондонском кинотеатре Picturehouse Central актриса снова продемонстрировала новый лук, который для нее подобрала стилист Эрин Уолш — образ от известного нидерландского бренда Iris van Herpen.

Ее выбор одежды идеально соответствовал эстетике фильма, которая сочетает гламур, искусство и психологическую драму. В платье были прозрачные вставки, плиссировка и огромные рукава.

Актриса также хвасталась фотографам, что на спине ее платье имело вырезы и бежевые вставки ткани, которые создавали эффект «голого» тела.

Лук Энн дополняли бархатные туфли Aquazzura с плетением, а также манюкир винного цвета.

Энн Хэтэуэй в Iris van Herpen и Микаэла Коэл в LOEWE / © Associated Press

Энн Хэтэуэй в Iris van Herpen и Микаэла Коэл в LOEWE / © Associated Press

