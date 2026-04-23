Энн Хэтэуэй в полосатом платье с двухслойной юбкой произвела фурор в Лондоне
Актриса снова продемонстрировала на красной дорожке продуманный до мелочей образ от которого перехватывало дыхание.
После лондонской премьеры «Дьявол носит Prada 2» Энн Хэтэуэй и другие актеры посетили мероприятие A Night With Runway, торжественный прием организованный в честь фильма, который провели в Национальной галерее. Актриса сияла перед камерами в ярком наряде, который сразу стал изюминкой вечера — оригинальном платье от Louis Vuitton.
Платье было создано для Энн на заказ, специально для появления на вечеринке. Это был наряд-бюстье с декольте-сердцем, которое идеально подчеркивало изящные плечи, а принт в полоски делал платье не похожим ни на одно другое, добавляя оригинальности и индивидуальности.
Юбка платья была двухслойной: первый слой — это приталенная юбка-карандаш длины миди, а второй асимметричная пышная юбка-баллон со шлейфом.
Актриса дополнила образ гламурными туфлями со стразами от Christian Louboutin и украшениями в виде змей от Bvlgari.
Также в тот день состоялась презентация фильма в Лондоне, где Энн продемонстрировала другое платье — эффектный наряд от Versace, созданный на заказ. Особый интересный эффект платью актрисы придавали такие детали, как большие пуговицы и крой в стиле смокинга, тогда как нижняя часть наряда спадала в роскошном силуэте, еще больше подчеркивая ее фигуру.