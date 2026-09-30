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- Шоу-бизнес
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Энн Хэтэуэй в роскошном платье с вышивкой продемонстрировала беременный живот на премьере фильма "Верити"
Актриса, сыгравшая загадочную писательницу Верити Кроуфорд, подчеркнула округлый живот эффектным нарядом от кутюр.
Энн Хэтэуэй посетила премьеру психологического триллера «Верити» от Amazon MGM Studios, которая состоялась в кинотеатре AMC Lincoln Square в Нью-Йорке.
Для премьеры беременная Хэтэуэй выбрала роскошное черное платье Prabal Gurung с кружевным фактурным декором и вышивкой бисером и пайетками. Наряд без бретелек имел корсетный верх с фигурным декольте, облегающий силуэт и пышную юбку фасона «русалка». Платье также дополняла полупрозрачная блестящая накидка, переходящая в длинный шлейф.
Облегающий крой деликатно подчеркнул округлый живот актрисы, которая ждет третьего ребенка.
Энн сделала высокую прическу с черным ободком, оставив волосы распущенными, сделала выразительный макияж глаз, нанесла розовые румяна, а на губы — нюдовую помаду. Еще у нее был темный маникюр.
Образ актриса дополнила серьгами-подвесками с зелеными и белыми камнями, бриллиантовым браслетом и массивными кольцами.
На красной дорожке Энн также позировала вместе с коллегами по фильму — Дакотой Джонсон, Джошем Хартнеттом и другими.
О чем фильм «Верити»
Фильм режиссера Майкла Шоуолтера — экранизация одноименного психологического триллера писательницы Коллин Гувер, вышедшего в 2018 году.
В центре сюжета — писательница Лоуэн Эшли в исполнении Дакоты Джонсон. Она переживает сложный период в карьере, когда Джереми Кроуфорд, которого сыграл Джош Гартнетт, предлагает ей завершить серию романов его жены Верити. Знаменитая писательница после загадочного несчастного случая не может работать самостоятельно.
Поселившись в доме Кроуфордов и изучая записи Верити, Лоуэн находит незаконченную автобиографическую рукопись с жутковатыми признаниями. Находка заставляет ее усомниться во всем, что она знает о писательнице, ее семье и трагедиях, произошедших в их доме. Тем временем между Ловен и Джереми возникает опасное притяжение, а грань между правдой, вымыслом и манипуляцией постепенно стирается.
Энн Хэтэуэй не только сыграла главную героиню Верити Кроуфорд, но и стала одной из продюсеров фильма. В украинский прокат фильм выйдет 1 октября.