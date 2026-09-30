Энн Хэтэуэй в роскошном платье с вышивкой продемонстрировала беременный живот на премьере фильма "Верити"

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

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Энн Хэтэуэй посетила премьеру психологического триллера «Верити» от Amazon MGM Studios, которая состоялась в кинотеатре AMC Lincoln Square в Нью-Йорке.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Для премьеры беременная Хэтэуэй выбрала роскошное черное платье Prabal Gurung с кружевным фактурным декором и вышивкой бисером и пайетками. Наряд без бретелек имел корсетный верх с фигурным декольте, облегающий силуэт и пышную юбку фасона «русалка». Платье также дополняла полупрозрачная блестящая накидка, переходящая в длинный шлейф.

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Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Облегающий крой деликатно подчеркнул округлый живот актрисы, которая ждет третьего ребенка.

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Энн сделала высокую прическу с черным ободком, оставив волосы распущенными, сделала выразительный макияж глаз, нанесла розовые румяна, а на губы — нюдовую помаду. Еще у нее был темный маникюр.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Образ актриса дополнила серьгами-подвесками с зелеными и белыми камнями, бриллиантовым браслетом и массивными кольцами.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

На красной дорожке Энн также позировала вместе с коллегами по фильму — Дакотой Джонсон, Джошем Хартнеттом и другими.

Энн Хэтэуэй с коллегами по фильму / © Associated Press

Энн Хэтэуэй с коллегами по фильму / © Associated Press

О чем фильм «Верити»

Фильм режиссера Майкла Шоуолтера — экранизация одноименного психологического триллера писательницы Коллин Гувер, вышедшего в 2018 году.

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В центре сюжета — писательница Лоуэн Эшли в исполнении Дакоты Джонсон. Она переживает сложный период в карьере, когда Джереми Кроуфорд, которого сыграл Джош Гартнетт, предлагает ей завершить серию романов его жены Верити. Знаменитая писательница после загадочного несчастного случая не может работать самостоятельно.

Поселившись в доме Кроуфордов и изучая записи Верити, Лоуэн находит незаконченную автобиографическую рукопись с жутковатыми признаниями. Находка заставляет ее усомниться во всем, что она знает о писательнице, ее семье и трагедиях, произошедших в их доме. Тем временем между Ловен и Джереми возникает опасное притяжение, а грань между правдой, вымыслом и манипуляцией постепенно стирается.

Энн Хэтэуэй не только сыграла главную героиню Верити Кроуфорд, но и стала одной из продюсеров фильма. В украинский прокат фильм выйдет 1 октября.

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