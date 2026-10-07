Энн Хэтэуэй вспомнила свой первый образ для красной дорожки, когда ей было всего 16 лет

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

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В ходе промо-тура, посвящённого фильму «Верити», главные актрисы этой экранизации романа Коллин Гувер — Дакота Джонсон и Энн Хэтэуэй— приняли участие в записи интервью Picture Day от Betches. Во время беседы женщины рассматривали архивные фотографии, и среди них был снимок Энн Хэтэуэй 1999 года.

Как выяснилось в ходе беседы, на фото актрисе 16 лет, и это её первая красная дорожка в жизни. Образ для мероприятия она готовила сама, но его доработали стилисты

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Энн Хэтэуэй, 1999 год / © Getty Images

«Я тогда училась в старших классах и впервые в жизни вышла на красную дорожку. Мне ещё никогда не приходилось так много улыбаться, и, видимо, мои щеки немного устали. Помню, как пыталась улыбаться, но они уже начинали так делаться», — сказала Энн и показала в видео, как у неё не получалось улыбнуться.

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«И я хотела бы поблагодарить представительницу Fox, которая, когда я пришла в своей черной бесформенной юбке Banana Republic до колен, посмотрела на меня и сказала: „Подождите секунду. Трино Терк, можете прислать ей брюки?“», — добавила актриса.

Энн Хэтэуэй, 1999 год / © Getty Images

Кроме того, актриса вспомнила свой образ 2004 года, который она выбрала для премьеры фильма «Зачарованная Элла». По словам Геттевей, сочетание джинсов и юбки — это особая отличительная черта эпохи нулевых, и она считает тот свой образ удачным и сейчас.

Энн Хэтэуэй, 2004 год / © Getty Images

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