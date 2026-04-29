Энн Хэтэуэй запечатлели в леопардовом пальто и с сумкой, как у британских аристократок
Актриса выбрала лук, который соответствовал эстетике фильма и подчеркивал ее собственный стиль.
Энн Хэтэуэй продолжает рекламировать продолжение фильма «Дьявол носит Prada», поэтому посетила очередное интервью, по дороге на которое продемонстрировала новый образ.
Актриса выбрала эффектное пальто с леопардовым принтом от Michael Kors, которое носила в сочетании с красным платьем и ярко-красными аксессуарами, которые придали всему стилю дополнительный характер и шик: красными туфлями на каблуках от Manolo Blahnik и сумкой из текстурной кожи от Aspinal of London. Другие украшения Энн были от Bvlgari.
Но несмотря на то, что пальто с леопардовым принтом доминировало во всем образе Хэтэуэй, сумка все же имела не меньший вес, ведь это уже культовая модель, которую выбирают британские аристократки. Именно этим аксессуаром не раз свои образы дополняли сестры Спенсер, королева Камилла и принцесса Кейт.