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Эпатажная Doja Cat подчеркнула сексуальную фигуру латексным платьем от Atelier Versace

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
350
Время на прочтение
1 мин
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Эпатажная Doja Cat подчеркнула сексуальную фигуру латексным платьем от Atelier Versace

Doja Cat / Фото: Associated Press

Певица посетила музыкальную премию в образе total black.

Певица Doja Cat посетила состоявшуюся в Лос-Анджелесе церемонию вручения премии "Грэмми".

Doja Cat / © Associated Press
Doja Cat / Фото: Associated Press

На красной дорожке она появилась в черном асимметричном латексном платье от бренда Atelier Versace со шлейфом. Наряд идеально подчеркнул сексуальную фигуру звезды.

Doja Cat / © Associated Press
Doja Cat / Фото: Associated Press

Аутфит она дополнила длинными латексными перчатками, массивными круглыми серьгами и короткой стрижкой с острыми прядями у ушей. Губы Doja Cat накрасила серой помадой, а глаза подчеркнула черными стрелками.

Doja Cat / © Associated Press
Doja Cat / Фото: Associated Press

Напомним, на Неделе моды в Париже Doja Cat эпатировала публику провокационным луком. Она предстала вся покрытая красной краской и оклеенная кристаллами Swarovski красного оттенка. Получилось потрясающе.

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Дата публикации
Просмотры
350
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