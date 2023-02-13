Эпатажно и зрелищно: Сэм Смит надел надувной костюм на церемонию Brit Awards

Этим луком артист, однозначно, затмил всех остальных звезд мероприятия.

В минувшие выходные в Лондоне состоялась одна из самых престижных музыкальных церемоний Великобритании - Brit Awards 2023. Ежегодно на церемонии отмечают таланты лучших в британской и международной музыке.

Звездой красной дорожки в этом году стал Сэм Смит, который появился в черном надувном костюме от бренда Harri.

Наряд певца был латексным, имел широкие штаны, напоминавшие галифе, а также широкие плечи на жакете, который застегивался на молнию.

Сэм Смит / Фото: Associated Press

Эпатажный образ дополняли ботинки на высоких и широких каблуках с платформами, а также перчатки.

Сэм Смит / Фото: Associated Press

На лице у артиста был легкий макияж, а в ушах разные серьги - серебристая и с жемчужиной.

Сэм Смит / Фото: Associated Press

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