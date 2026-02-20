Эрик Дэйн / © Getty Images

Эрик Дейн стал звездой благодаря роли доктора Марка Слоуна в популярном медицинском сериале «Анатомия Грей», который считается самым длинным медицинским сериалом в истории телевидения.

Он играл эффектного пластического хирурга, в которого женщины влюблялись с первого взгляда. Однако сначала герой актера должен был появиться лишь в нескольких эпиходах, но положительная реакция зрителей на персонажа привела к тому, что Дейн стал постоянным актером третьего сезона шоу.

Эрик Дейн в роли Марка Слоуна в сериале «Анатомия Грей» / © Getty Images

Его первое появление в сезоне, когда он вышел из ванной комнаты мокрым до нитки и одетым только в полотенце на бедрах, стало моментом, о котором на следующий день говорили все. Актера начали называть сек-символом.

Эрик Дейн в роли Марка Слоуна в сериале «Анатомия Грей» — на фото вирусный момент с полотенцем, который все обсуждали / © Getty Images

Однако Дейн ушел из сериала после окончания 8 сезона — по сюжету его персонаж трагически умер, но навсегда остался одним из самых любимых актеров проекта. Но почему же такого популярного актера отпустили? По словам самого Дейна, ему не продлили контракт.

«Я не столько ушел сам, сколько, думаю, меня отпустили», — сказал он ведущему Дексу Шепарду в подкасте Armchair Expert 2024 года, который отметил, что в то время Дейн «боролся» с зависимостью от наркотиков и алкоголя. «Я действительно боролся», — ответил Дейн. «Меня не уволили из-за этого, хотя это, безусловно, не помогло».

Затем он уточнил, что его отпустили из сериала по финансовым причинам.

«Я начал становиться — как и большинство актеров, которые долго работают в шоу — очень дорогим для канала», — пояснил он. «А канал понимает, что сериал будет успешным независимо от того, кого оставят в составе — пока у них есть их Грей, все будет хорошо».

«Я уже не был тем человеком, которого они наняли сначала. Так что я понимал, когда меня отпустили. А [шоураннер] Шонда была замечательной. Она яростно нас защищала — публично и приватно. … Но, вероятно, меня уволили. Это не было торжественное „Ты уволен“, это было скорее: „Ты не возвращаешься“», — добавил актер.

Эрик Дейн в роли Марка Слоуна и Элен Помпео в роли Мередит Грей в сериале «Анатомия Грей» / © Getty Images

В апреле 2025 года Дэйн объявил, что ему поставили диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС) — это редкое прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое поражает опорно-двигательную систему. Симптомы начались у актера в начале 2024 года. К июню 2025 года он полностью потерял способность использовать правую руку и кисть, а с октября 2025 года начал постоянно пользоваться инвалидной коляской.

Смерть Дейна случилась через 10 месяцев после того, как он публично объявил о своем диагнозе.