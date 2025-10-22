Еще до пластики и филлеров: Пэрис Хилтон поздравила Ким Кардашьян с 45-летием и показала их совместные архивные снимки

Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян / © Пэрис Хилтон/Instagram

Звезда реалити-шоу, бизнесвумен и инфлуэнсер Ким Кардашьян 21 октября праздновала 45-летие. Многие звездные коллеги поздравляли ее в Сети и публиковали совместные фото. Ее давняя подруга Пэрис Хилтон не стала исключением. В своем Instagram она запостила серию архивных снимков с Ким. На некоторых девушки были запечатлены во время их легендарной поездки на Ибицу в 2006 году.

Как отметили фолловеры в комментариях по фото, Пэрис и Ким выглядели немного по-другому, ведь тогда они еще увлекались филлерами и не пользовались услугами пластических хирургов.

Отметим, Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон знакомы с детства — обе выросли в Беверли-Хиллз, у них был общий круг общения. В середине 2000-х Ким начала работать с Пэрис. Они стали вместе появляться на публике, тусовались, путешествовали и позировали перед камерами папарацци. Однако с ростом популярности Кардашьян и ее семьи их отношения начала ухудшаться. В 2021-2022 гг. они снова воссоединились и продолжили общаться, однако их отношения носят лишь дружеский характер, они не близкие подруги.

Ранее, напомним, Ким Кардашьян в ледяно-голубом платье 25-летней давности приехала во Францию, чтобы представить сериал со своим участием.