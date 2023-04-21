Еще и она: Рэйчел Вайс появилась на публике в одном из самых популярных платьев среди знаменитостей

Теперь к тем, у кого в коллекции есть это платье, присоединилась еще и Рэйчел.

Британка Рэйчел Вайс сходила на днях на интервью на программу Today Show в Нью-Йорке, где рассказала о своей новой роли в сериале "Связанные насмерть". После эфира на телевидении ее сфотографировали папарацци, и не обратить внимания на платье звезды мы просто не могли.

Дело в том, что актриса надела один из самых популярных нарядов последних лет - платье миди от британского бренда The Vampire's Wife. Платье Рэйчел было из голубой ткани с белыми цветами, имело рукава три четверти, которые украшали рюши, также рюши были на подоле наряда.

Образ звезда дополнила белыми туфлями-лодочками и золотыми серьгами.

Рэйчел Вайс / Фото: Getty Images

Бренд The Vampire's Wife, основанный дизайнером Сьюзи Кейв, получил известность благодаря принцессе Уэльской Кэтрин, которая неоднократно появлялась в нем. Также этот наряд неоднократно надевали и другие знаменитости, среди которых были принцесса Евгения, Кэрри Джонсон и Зоу Дешанель.

Наряд выполнен из шелка, модель называется "Фальконетти" (вероятно, в честь французской актрисы) и стоит 1195 фунтов стерлингов (это около 1480 долларов).

Платье, как у Рэйчел Вайс

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