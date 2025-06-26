Еще не родила: беременная модель Оливия Калпо отправилась на кулинарные курсы

Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

33-летняя американская модель, победительница конкурсов «Мисс США-2012» и «Мисс Вселенная-2012» — Оливия Калпо — сейчас беременна первенцем, однако регулярно публикует контент в своих соцсетях. Поэтому, когда она пропала на несколько дней, ее подписчики решили, что модель родила. Однако Оливия всех удивила, когда снова появилась в Сети и похвасталась своим новым хобби.

На новых фото в Instagram модель позирует в белоснежном поварском кителе, который обтягивает ее беременный живот. В руках Оливия держит поднос со своими кулинарными шедеврами.

Она пекла питы, жарила мясо и готовила еще какие-то хлебобулочные изделия.

«Кто-то спрашивал меня, пошла ли я в школу будущих мам…», — шутливо подписала Калпо снимки.

Судя по фото и видео в Instagram модели, беременность проходит отлично и без осложнений. Она ведет активный образ жизни и даже регулярно ходит в спортзал.

Ранее, напомним, Оливия Калпо снялась в рекламе купальников и пляжной одежды. Компанию на съемках ей составили сестры — старшая Аврора Калпо и младшая — София Калпо.