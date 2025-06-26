- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 455
- Время на прочтение
- 1 мин
Еще не родила: беременная модель Оливия Калпо отправилась на кулинарные курсы
Звезды долго не появлялась в Сети, поэтому некоторые ее поклонники решили, что она уже стала мамой. Однако модель просто нашла себе новое хобби.
33-летняя американская модель, победительница конкурсов «Мисс США-2012» и «Мисс Вселенная-2012» — Оливия Калпо — сейчас беременна первенцем, однако регулярно публикует контент в своих соцсетях. Поэтому, когда она пропала на несколько дней, ее подписчики решили, что модель родила. Однако Оливия всех удивила, когда снова появилась в Сети и похвасталась своим новым хобби.
На новых фото в Instagram модель позирует в белоснежном поварском кителе, который обтягивает ее беременный живот. В руках Оливия держит поднос со своими кулинарными шедеврами.
Она пекла питы, жарила мясо и готовила еще какие-то хлебобулочные изделия.
«Кто-то спрашивал меня, пошла ли я в школу будущих мам…», — шутливо подписала Калпо снимки.
Судя по фото и видео в Instagram модели, беременность проходит отлично и без осложнений. Она ведет активный образ жизни и даже регулярно ходит в спортзал.
Ранее, напомним, Оливия Калпо снялась в рекламе купальников и пляжной одежды. Компанию на съемках ей составили сестры — старшая Аврора Калпо и младшая — София Калпо.