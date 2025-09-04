Еще не родила: беременную Рианну заметили папарацци в Лос-Анджелесе

Рианна / © Getty Images

Певица и бизнесвумен Рианна все еще в ожидании своего третьего малыша — ее заметили с большим животом в Лос-Анджелесе, когда она выходила из своей машины и шла по делам в сопровождении охраны. Сейчас звезда на последних месяцах беременности.

Рианна в тот день надела мешковатые джинсы с дырками, которые расстегнула для удобства, и полосатое поло с короткими рукавами. Также она дополнила лук туфлями на каблуках и сумкой Louis Vuitton, которая висела у нее на плече. Этот простой и расслабленный повседневный наряд дополняли прическа с кудряшками, легкий макияж и очки от Saint Laurent.

Рианна / © Getty Images

Также на прошлой неделе звезду видели в топе от популярного британского бренда Chopova Lowena, который известный креативными дизайнами. Носила Рианна его с полосатыми штанами свободного фасона от своего бренда Savage x Fenty, шлепанцами и зеленой сумкой из змеиной кожи.

