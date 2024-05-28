Еще не родила: Дженна Дьюэнн в красном бикини засветила огромный беременный живот

Звезда должна вот-вот родить своего третьего ребенка.
43-летняя актриса, продюсер и танцовщица Дженна Дьюэнн, широко известная публике благодаря молодежному фильму "Шаг вперед" и как бывшая жена актера Ченнинга Татума, сейчас находится в ожидании своего третьего ребенка и на последних месяцах беременности. Однако это совсем не мешает ей быть активной – она продолжает сниматься в сериале, занимается спортом и проводит интересно время со старшими детьми.
Так, в своем Instagram она показала, как провела выходные в окружении семьи. Они все вместе загорали и плавали в бассейне, ели мороженое и панкейки.
На одном из фото Дженна позировала в красном бикини, ее живот становится все больше – скоро уже она отправится в роддом.
Напомним, ранее Дженна Дьюэнн сходила на шопинг. На этой неделе ее подловили папарацци в Лос-Анджелесе, она была в белом кружевном наряде свободного фасона и с длинными рукавами от Zimmermann и в туфлях на очень высоких каблуках.
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