Еще один звездный огородник: топ-модель Карли Клосс показала, что вырастила у себя на участке
Звезда удивила поклонников своим увлечением.
В последнее время среди селебрити наметился тренд на садоводство и земледелие. Например, экс-футболист Дэвид Бекхэм ухаживает за огородом на своем загородном участке в Котсуолдсе, Англия. Он садит разные овощи, разводит кур и даже занимается пчеловодством, а успехами хвастается в Сети. А актриса Памела Андерсон переехала в родной дом своей бабушки в небольшом городке Лейдисмит, Канада, с собственным участком земли, на котором она разбила экологичный огород и выращивает овощи, зелень и цветы.
И вот в полку звездных садоводов прибыло. 33-летняя американская топ-модель, инфлуэнсер, продюсер и предпринимательница Карли Клосс поделилась в Instagram, что вырастила у себя на мини-огороде. «Наш последний летний урожай», — написала Карли под фото.
Модель похвасталась несколькими видами мини-перцев, из которых сразу же приготовила острый соус.
Напомним, недавно Карли Клосс стала мамой в третий раз и показала первое фото ребенка. Отец ее новорожденной дочери — муж модели, бизнесмен Джошуа Кушнер. У супругов уже есть двое сыновей: 4-летний Леви Джозеф и полуторагодовалый Элайджа Джуд.