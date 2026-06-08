Еще одна модель: младшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась для глянца

Леони Кассель, фото: instagram.com/leoniecassel

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16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя — Леони — стала одной из звезд нового выпуска журнала Madame Figaro. Стилисты подобрали для нее наряды от Saint Laurent, Miu Miu, Givenchy и др.

Леони Кассель, фото: instagram.com/leoniecassel

В интервью журналу Леони рассказала о родителях и сестре, о детстве на съемочных площадках, знакомстве с миром моды и планах на будущее.

«Я настоящая зажигалка, которой трудно усидеть на месте. Я унаследовала от матери стремление к гармонии, от отца — авантюрный дух, а от Девы (сестра Леони — Прим. Ред.) — прямолинейность. Моя старшая сестра — мой образец для подражания и лучшая подруга», — призналась Леони.

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Леони Кассель, фото: instagram.com/leoniecassel

Леони Кассель, фото: instagram.com/leoniecassel

Будучи большой поклонницей кино, она помнит свои первые киносъемки: «Когда мне было 5 лет, мы с Девой поехали с мамой в Сербию на съемочную площадку фильма Эмира Кустурицы „По Млечному пути“. Помню, как мама была в свадебном платье, в окружении кошек, посреди поля».

В восемь лет она снималась в массовке в фильме «Видок», в то время как ее отец Венсан играл главную роль: «Я играла маленькую деревенскую девочку, и мне нравилось общаться с актерами и съемочной группой».

«В девять лет я побывала на показе высокой моды Dolce & Gabbana в Венеции: это было настоящее зрелище, где платья, сделанные из скрепленных степлером игрушек, и шлейфы создавали фантастическую сюжетную линию», — рассказала Леони о знакомстве с миром моды.

Леони Кассель, фото: instagram.com/leoniecassel

Леони Кассель, фото: instagram.com/leoniecassel

«Сейчас я наслаждаюсь своей жизнью старшеклассницы. У меня всегда была страсть к кино, искусству, моде и музыке: я хотела бы когда-нибудь стать актрисой. А пока я хочу попробовать себя в модельном бизнесе. То, как мы одеваемся, отражает личность человека, а одежда — это прекрасный способ самовыражения, игры, свободы», — поделилась дочь Моники Беллуччи планами на будущее.

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Напомним, Моника Беллуччи — мама двух дочерей — 21-летней Девы и 16-летней Леони. Дева давно начала свою модельную карьеру: она лицо Dolce & Gabbana, участвует в модных показах известных брендов и снимается для популярных журналов, а также уже пробует себя в кино, продолжая семейную традицию.

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