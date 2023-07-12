Еще одни: Мию Риган и Ромео Бекхэма запечатлели за поцелуями на Уимблдоне

Влюбленных запечатлели во время девятого дня Уимблдонского чемпионата по теннису во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Они сидели на трибунах, активно болели и целовались.

Миа Риган и Ромео Бекхэм / Фото: Getty Images

Миа и Ромео стали уже третьей звездной парой, продемонстрировавшей поцелуи на публике во время турнира. Ранее мы показывали, как это делали Кэти Перри и Орландо Блум, а также как страстно целовала свою партнершу модель и актриса Кара Делевинь.

Миа Риган и Ромео Бекхэм / Фото: Getty Images

Напомним, Миа Риган на Уимблдоне запечатлели в компании бабушки ее бойфренда – Сандры Бекхэм. Похоже, они давно знакомы и хорошо ладят.

Миа Риган / Фото: Getty Images

Читайте также: