Еще одни: Мию Риган и Ромео Бекхэма запечатлели за поцелуями на Уимблдоне

Ромео Бекхэм таки присоединился к своей девушке Мие Риган на трибунах Уимблдона.
Влюбленных запечатлели во время девятого дня Уимблдонского чемпионата по теннису во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Они сидели на трибунах, активно болели и целовались.
Миа и Ромео стали уже третьей звездной парой, продемонстрировавшей поцелуи на публике во время турнира. Ранее мы показывали, как это делали Кэти Перри и Орландо Блум, а также как страстно целовала свою партнершу модель и актриса Кара Делевинь.
Напомним, Миа Риган на Уимблдоне запечатлели в компании бабушки ее бойфренда – Сандры Бекхэм. Похоже, они давно знакомы и хорошо ладят.
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