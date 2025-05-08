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Еще ого-го: 54-летняя Клаудия Шиффер позировала топлес и в нижнем белье
Супермодель стала главной звездой новой промокампании известного бренда.
54-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х — Клаудия Шиффер — стала лицом новой летней коллекции Chloè à la Plage, вдохновленной атмосферой фильмов французского режиссера Эрика Ромера. Автором фотографий стал британский фэшн-фотограф Дэвид Симс.
Модель примерила несколько образов в стиле бохо-шик: блузки с рюшами и кружевом, майку с вышивкой ришелье, короткие шорты с аппликациями, пестрые топы и нежно-розовое атласное боди.
Внимание привлекает и кадр, в котором Клаудия позирует топлес, прикрывая обнаженную грудь соломенной сумкой.
Отметим, Клаудия стала моделью случайно — представитель модельного агентства заметил ее на дискотеке в Дюссельдорфе. Тогда 17-летняя девушка хотела пойти по стопам своего отца и стать юристом. Главным толчком к славе стала рекламная кампания для американского бренда Guess в 1989 году — она стала лицом марки, а ее образ покорил публику. За всю свою долгую карьеру она ни разу не попадала в скандалы, ее даже называли Снежной королевой подиума.
Ранее, напомним, супермодель Клаудия Шиффер сходила в клуб в Лондоне. Она посетила клуб Tramp, где Донателла Версаче решила устроить девичник после своего ухода с поста креативного директора Versace, куда пригласила известных моделей.