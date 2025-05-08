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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Еще ого-го: 54-летняя Клаудия Шиффер позировала топлес и в нижнем белье

Супермодель стала главной звездой новой промокампании известного бренда.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Клаудия Шиффер

Клаудия Шиффер

54-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х — Клаудия Шиффер — стала лицом новой летней коллекции Chloè à la Plage, вдохновленной атмосферой фильмов французского режиссера Эрика Ромера. Автором фотографий стал британский фэшн-фотограф Дэвид Симс.

Модель примерила несколько образов в стиле бохо-шик: блузки с рюшами и кружевом, майку с вышивкой ришелье, короткие шорты с аппликациями, пестрые топы и нежно-розовое атласное боди.

Внимание привлекает и кадр, в котором Клаудия позирует топлес, прикрывая обнаженную грудь соломенной сумкой.

Отметим, Клаудия стала моделью случайно — представитель модельного агентства заметил ее на дискотеке в Дюссельдорфе. Тогда 17-летняя девушка хотела пойти по стопам своего отца и стать юристом. Главным толчком к славе стала рекламная кампания для американского бренда Guess в 1989 году — она стала лицом марки, а ее образ покорил публику. За всю свою долгую карьеру она ни разу не попадала в скандалы, ее даже называли Снежной королевой подиума.

Ранее, напомним, супермодель Клаудия Шиффер сходила в клуб в Лондоне. Она посетила клуб Tramp, где Донателла Версаче решила устроить девичник после своего ухода с поста креативного директора Versace, куда пригласила известных моделей.

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер в Нью-Йорке / © East News

Клаудия Шиффер в Нью-Йорке / © East News

Клаудия Шиффер в Нью-Йорке / © East News

Клаудия Шиффер в Нью-Йорке / © East News

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер во время показа Chanel Haute Couture осень-зима 1992-1993 / © Getty Images

Клаудия Шиффер во время показа Chanel Haute Couture осень-зима 1992-1993 / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Супермодели 90-х, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Тайра Бэнкс, Клаудия Шиффер, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Хелена Кристенсен, Летиция Каста, Карла Бруни_12 / © Getty Images

© Getty Images

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

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