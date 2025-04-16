Еще ого-го: 60-летняя модель Паулина Поризкова сверкнула фигурой в бикини

Паулина Поризкова

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9 апреля известная чешско-американская модель, актриса и писательница Паулина Поризкова отмечала юбилей — ей исполнилось 60 лет. В честь этого в своем Instagram она продемонстрировала свою фигуру. Модель позировала в белом бикини.

«Что я приобрела к 60…

Ну, десять лишних фунтов. Я могла бы мучиться из-за этого. Вместо этого я пытаюсь принять это. Наращивать мышечную массу, оставаться здоровой и прощаться с вещами из моего гардероба, которые были со мной 40 лет.

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Отвращение ко всем мужчинам, которые плохо говорят о своих бывших, встречаются с гораздо более молодыми женщинами в среднем возрасте и называют тебя сумасшедшей.

Признательность тем из моих друзей, которые неизменно преданы; тем, кто радуется моему счастью; тем, кто гордится мной, вместо того, чтобы постоянно рассказывать мне ужасную правду обо мне.

Понимание того, что мои недостатки не делают меня отталкивающей, сумасшедшей или нуждающейся; они НЕ делают меня недостойной любви. Они просто сохраняют меня настоящей.

Партнер, который во всех отношениях мне равен.

Способность доверять себе, чтобы сделать правильный выбор — для себя.

Например, вкладывать свое время, энергию и любовь в людей и ситуации, которые взаимны.

И самое главное — что-то, что я потерял и снова нашел, что делает это еще более ценным — НАДЕЖДУ.

Оставайтесь со мной, чтобы узнать, что я приобрету к 70 годам. (Это займет всего 10 лет)», — написала Паулина под фото.

Отметим, Поризкова начала свою карьеру модели в 15 лет во Франции. В 1988 году она подписала контракт с Estée Lauder на 6 млн долларов — на тот момент это был самый высокооплачиваемый контракт в индустрии. В 2007 году выпустила роман A Model Summer, основанный на ее опыте в модельном бизнесе. Снималась в кино и была ведущей в популярных шоу. Активистка — выступает против эйджизма и пропагандирует принятие естественного старения, открыто делясь своими мыслями в соцсетях.

Ранее, напомним, Паулина Поризкова снялась для известного глянца. Она стала одной из звезд специального выпуска журнала Sports Illustrated.