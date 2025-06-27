Еще ого-го: 61-летняя модель Эль Макферсон позировала топлес

Эль Макферсон / © Инстаграм Эль Макферсон

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61-летняя австралийская топ-модель, актриса, продюсер и телеведущая — Эль Макферсон — стала главной звездой летнего выпуска журнала MAXIM. На обложке глянца женщина позировала топлес, прикрывая обнаженную грудь лишь свитером с принтом.

Эль Макферсон / © Инстаграм Эль Макферсон

Автором черно-белой фотосессии стал фэшн-фотограф Жиль Бенсимон — бывший муж Эль Макферсон, за которым она была замужем с 1986-го по 1989 год. Стилисты подобрали для Эль смелые образы, ведь практически на всех фото модель позировала в прозрачной одежде.

Эль Макферсон / © Инстаграм Эль Макферсон

Эль Макферсон / © Инстаграм Эль Макферсон

В интервью журнала Макферсон рассказала о начале своей карьеры, о своей обычной жизни и о своей книге.

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«Мои шестьдесят — это не конец. Это новое начало, возрождение в благоприятной роли мудрой женщины в обществе, которая принимает красоту как глубину души. Я обрела новое чувство свободы и легкости. Это не годы в вашей жизни, это жизнь в ваших годах, это быть здоровой и яркой с чувством жизненной силы было ключом к полноценной и осмысленной жизни», — говорит Эль о своем возрасте.

«Я помню, как в первые годы работы моделью мне было так неуютно перед камерой. Я даже не могла смотреть в объектив, я так боялась быть „неидеальной“. Я поворачивала голову в профиль, закрывала лицо волосами или надевала шляпу или солнцезащитные очки, чтобы скрыть свою застенчивость. Сегодня я уверена в себе и благодарна за то, что все еще могу работать. Я считаю это привилегией», — поделилась модель.

Эль Макферсон / © Инстаграм Эль Макферсон

Эль Макферсон / © Инстаграм Эль Макферсон

Эль Макферсон / © Инстаграм Эль Макферсон

«Встаю рано, пью теплую лимонную воду, затем пью матча и принимаю витамины для энергии и жизненной силы. Немного медитирую, чтобы подготовиться к дню, и читаю что-нибудь вдохновляющее. Перед съемками я убеждаюсь, что мои ногти накрашены, волосы вымыты, тело натерто воском и гладкое, а моя кожа хорошо увлажнена», — рассказала Эль о том, как готовится к съемкам.

Ранее, напомним, еще одна супермодель — 54-летняя Клаудия Шиффер — позировала топлес и в нижнем белье. Она стала лицом новой летней коллекции Chloè.

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