Еще ого-го: 75-летняя Долли Партон выступила в обтягивающем наряде

Звезда кантри музыки все еще выступает и удивляет костюмами.

Культовая американская певица Долли Партон выступила на благотворительном концерте посвященному борьбе с раком груди. Мероприятие проходило в городе Нэшвилле.

Долди была одета в один из своих фирменных ярко-розовых комбинезонов, усыпанных стразами. Также на ней был струящийся жакет в тон, который она носила поверх розового комбинезона. Она также надела пару серебряных мюль на высоких каблуках, а волосы уложила в пышную прическу.

Сет-лист Долли состоял из многих ее классических хитов, в частности она исполнила песни 9 to 5, Jolene и I Will Always Love You.

Долли Партон / Getty Images

В прошлый раз Долли выступала на в декабре прошлого года на ежегодной церемонии Billboard Women in Music. Программа тогда транслировалась онлайн, а номер артистки отсняли заранее. Для своего номера она тогда выбрала эффектное платье до колен бежевого цвета и с длинными рукавами.

Долли Партон / скриншот с видео

Читайте также:

Самая грустная баллада: о чем на самом деле знаменитый хит I Will Always Love You

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку